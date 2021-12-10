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7,5 yıl sonra yeniden

Adı Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değiştirilen ve yenilenen stat saat 20.00'da başlayan Altay-Hatayspor müsabakasıyla kapılarını yeniden taraftara açtı.

Spor 10.12.2021, 21:23
7,5 yıl sonra yeniden

Türk futbolunun ve İzmir'in önemli statlarından, Süper Lig tarihinin ilk golünün atıldığı Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra Spor Toto Süper Lig'deki Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar kapılarını açtı.

Deprem riski nedeniyle 2015'te yıkıldıktan sonra tekrar yapılan ve 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan stat, en son 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan maça ev sahipliği yapmıştı.

Stat yıkılmadan önceki son müsabakada diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye rakip olan Hatayspor, bu sefer Altay'ın konuğu oldu.

Türk futbolunda, hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde birçok başarıya imza atan futbola başladığı Altay'da "Büyük Mustafa" lakabı alan Mustafa Denizli, adının verildiği statta ilk maçta Altay'ın başında sahaya çıktı.

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atılmıştı.

Yağışlı havaya rağmen 7,5 yıl sonra kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmayan Altaylı taraftarlar takımlarına destek verdi. Yağışlı hava nedeniyle Altaylı taraftalar planladıkları kareografiyi sunamadı.

İki takımda da dörder değişiklik

Altay ve Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 15. haftada oynadıkları maçlara göre ilk 11'lerinde dörder değişiklikle sahada yer aldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçında ilk 11'de şans verdiği cezalılar Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın yanı sıra Kazımcan Karataş ve Andre Poko'nun yerine Tolga Ünlü, Khaly Thiam, Mohammed Naderi ve Ceyhun Gülselam'ı oynattı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise 3-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir müsabakasından farklı olarak Adama Traore, Muhammed Mert, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi'nin yerine Burak Öksüz, Dylan Saint Louis, Ruben Ribeiro ve Mohammed Kamara'ya şans verdi.

Karşılaşmadan önce vefat eden MKE Ankaragücü Kulübünun eski başkanlarından Cemal Aydın için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
#izmir #Alsancak Mustafa Denizli Stadı
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