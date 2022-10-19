7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi.
Spor 19.10.2022, 00:37
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
Kaynak: AA
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|10
|15
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. Wolves
|11
|12
|13. West Ham United
|10
|11
|14. Crystal Palace
|10
|10
|15. Everton
|10
|10
|16. Leeds United
|9
|9
|17. Aston Villa
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|10
|22
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|10
|15
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|10
|11
|11. Sevilla
|10
|10
|12. Celta Vigo
|9
|10
|13. Mallorca
|9
|9
|14. Espanyol
|9
|9
|15. Getafe
|10
|9
|16. Girona
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3