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7 kulüp PFDK'de

Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Spor 04.10.2022, 19:01
7 kulüp PFDK'de

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
#TFF #PFDK
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