7 gollü maçta kazanan ev sahibi: 5-2

Premier Lig 6. hafta mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brighton mücadeleyi 5-2 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Luke Thomas (K.K.), 15. dakikada Moises Caicedo, 64. dakikada Leandro Trossard ve 71 ile 90+7. dakikalarda penaltıdan Mac Allister kaydetti.

Leicester'ın golleri 1. dakikada Kelechi Iheanacho ve 33. dakikada Patson Daka'dan geldi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Brighton 4 galibiyet, 1 beraberlik ve bir yenilgiyle 13 puanı bulunuyor.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, üst üste 5. mağlıbiyetini alarak 1 puanda kaldı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: TRT Spor