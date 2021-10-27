banner38

6 numara transferi bekleniyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ne kadar maçtan sonraki basın toplantısında "Ben özellikle 6 numara istediğimi söylemedim" dese de bu bölgeye alınan Assuncao'nun hayal kırıklığı yaratması, Taylan'ın da etkisiz oyunu, defansif orta saha transferini mecbur kılıyor.

Spor 27.10.2021, 12:44
6 numara transferi bekleniyor

Genç ve gelecek bir kadro kuran Galatasaray 'da, oyuncular arasında bağlantı kuracak, işler kötü gittiğinde sorumluluk alacak, mental yönden güçlü bir isim arayışı sürüyor. Her ne kadar Fatih Terim, derbinin ardından basın toplantısında, "Ben özellikle 6 numara istediğimi söylemedim" dese de yönetimin bu yöndeki girişimleri devam ediyor. Özellikle defansif orta saha olarak kiralanan Gustavo Assuncao'nun fiziksel açıdan Süper Lig seviyesinin çok altında kalması ve iyi top tekniğine rağmen, savunmada çok yetersiz kalması, Florya'da ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Üstelik, Terim'in bu bölgeye takviye ettiği Taylan'ın son dönemdeki istikrarsız performansı da can sıkıyor.

FANATİK PREMIUM İNDİR, %80'LİK İSABET ORANIYLA SEN DE KAZAN!

Anlaşma yapıldı iddiası

Özellikle Taylan ile aynı pozisyonda oynayan Beşiktaş'ın defansif orta sahası Josef arasındaki fark, hem ilk 10 haftanın hem de derbinin rakamlarına çok net şekilde yansıdı. 6 numarada zaman zaman Berkan'ı da deneyen Terim, istediği verimi genç oyuncudan da alabilmiş değil. Gündemde öne çıkan adaylar ise Mohamed Elneny ve Felipe Melo. Mısırlı Elneny'nin sezon sonunda mukavelesi bitiyor ve Arsenal devre arasında 29 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakıyor. 38 yaşındaki Melo'nun da kontratı 31 Aralık'ta bitecek ve geçtiğimiz günlerde menacer arkadaşıyla Florya'da bir ön protokol yapıldı. Bu transfer girişimiyle ilgili son sözü ise yine Fatih Terim söyleyecek.

#Spor x Futbol x Galatasaray x
Yorumlar (0)
banner35
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2