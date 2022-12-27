6 kulüp PFDK'de
Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK PFDK'ye sevk edildi.
Spor 27.12.2022, 17:50
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.
Kaynak: AA
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