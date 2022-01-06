6 gollü maç nefesleri kesti

İtalya'da Serie A'nın ikinci yarısı bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Lazio, Olimpico Stadyumu'nda Empoli'yi konuk etti.

Konuk ekip 6'da Bajrami, 8'de Zurkowski ile goller bularak skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi 14'te Immobile ve 66'da Milinkovic-Savic ile rakibine cevap verdi.

Empoli 75'te Di Francesco ile yeniden öne geçti: 2-3. Lazio 78'de skoru tekrar eşitlese de gol VAR'a takıldı. 87'de Immobile penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşma bitmek üzereyken sahneye yeniden çıkan Milinkovic-Savic 90+3'te kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

Lazio puanını 32 yaptı ve 8. sıradaki yerini korudu. Empoli de puanını 28 yaptı.

Kaynak: NTVSPOR