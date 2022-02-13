6 gollü maç! Lider Bayern dağıldı

Bayern Münih, Bundesliga’nın 22. haftasında Vonvovia Ruhr Stadı’nda Bochum’a konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bochum bu gole 14. dakikada Christopher Antwi-Adjei ile cevap verdi ve 1-1’lik beraberliği sağladı.

İlk yarıda 4 gol

Hücumda etkisini sürdüren Bochum, 38. dakikada Jürgen Locadia, 40. dakikada Cristian Gamboa ve 44. dakikada Gerrit Holtmann ile üst üste 3 gol buldu ve ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Bayern geri dönemedi

İkinci yarıda farkı kapatmaya çalışan Bayern Münih 75. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle durumu 4-2 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Bochum karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu sezon dördüncü mağlubiyetini alarak 52 puanda kaldı. Bochum ise puanını 28’e çıkardı ve 11 sırada bulunuyor.