6 gollü maç Alanyaspor'un: 2-4
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 mağlup etti.
19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Efecan Karaca kaleciyle karşı karşıya olmasına rağmen meşin yuvarlağı soldan gelen Eduardo'ya çıkardı. Eduardo rahat bir vuruşla pozisyonu gole çevirdi: 1-0.
28. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da, Efecan Karaca'nın ara pasıyla Efkan Bekiroğlu savunmanın arkasına kaçarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan, Viviano'yu çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0.
39. dakikada sağdan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Borini ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
53. dakikada Caner Erkin'in kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Yusuf topu direğin dibinden kornere çeldi.
56. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alanyaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu alan Diagne'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Borini'nin çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-2.
71. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Candeias'ın içeri sert çevirdiği topu Eduardo, tek dokunuşla filelere gönderdi: 1-3.
72. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden 1'e indirdi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Biraschi'nin ceza sahasında yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
90+2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
90+3. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Targhalline'nin orta alandan pasıyla ceza sahasına giren Erencan Yardımcı'nın çaprazdan şutunda top filelerle buluştu: 2-4.
Karşılaşma Alanyaspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.
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|0
|0
|9. Fenerbahçe
|0
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|10. Galatasaray
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Konyaspor
|0
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|15. Ümraniye
|0
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|6. Boluspor
|0
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|0
|0
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|0
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|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
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|3
|8. Chelsea
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|9. Brentford
|1
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|1
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|1
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|17. Crystal Palace
|1
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|0
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|0
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