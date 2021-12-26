5 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 kaybetti ve iç sahada 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Konuk ekip ise bu sezon ilk defa deplasman galibiyeti yaşadı.
Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 44. dakikada Alexandru Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Bu skorun ardından Çaykur Rizespor 17 puanda kaldı. Gaziantep ise 28 puana yükseldi. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Galibiyet serisi sona erdi
Gaziantep'e 1-0 kaybeden Çaykur Rizespor'un iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karadeniz temsilcisi bu süre zarfında Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Yeni Malatya'yı mağlup etmişti. Rizespor aynı zamanda ligde 3 maç sonra yenilgi yüzü gördü.
4 maçlık seri oluştu
Ligde son olarak deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybeden Gaziantep FK, o karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçı da kaybetmedi. Erol Bulut'un öğrencileri 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Deplasmanda ilk galibiyet
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Gaziantep FK, bu sezon ilk kez deplasman galibiyeti almış oldu. Gaziantep bu süreçte 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Hatayspor
|19
|32
|5. Fenerbahçe
|18
|29
|6. Adana Demirspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Gaziantep FK
|19
|28
|9. Galatasaray
|19
|27
|10. Alanyaspor
|18
|27
|11. Sivasspor
|18
|26
|12. Karagümrük
|18
|26
|13. Giresunspor
|19
|22
|14. Antalyaspor
|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|20. Göztepe
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Erzurumspor
|18
|36
|3. Ankaragücü
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|17
|26
|10. Kocaelispor
|18
|24
|11. Tuzlaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8