Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 44. dakikada Alexandru Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu skorun ardından Çaykur Rizespor 17 puanda kaldı. Gaziantep ise 28 puana yükseldi. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Galibiyet serisi sona erdi

Gaziantep'e 1-0 kaybeden Çaykur Rizespor'un iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karadeniz temsilcisi bu süre zarfında Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Yeni Malatya'yı mağlup etmişti. Rizespor aynı zamanda ligde 3 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

4 maçlık seri oluştu

Ligde son olarak deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybeden Gaziantep FK, o karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçı da kaybetmedi. Erol Bulut'un öğrencileri 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Deplasmanda ilk galibiyet

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Gaziantep FK, bu sezon ilk kez deplasman galibiyeti almış oldu. Gaziantep bu süreçte 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.