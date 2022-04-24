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5 gollü maç Konyaspor'un

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

Spor 24.04.2022, 18:19
5 gollü maç Konyaspor'un

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 7. dakikasında İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak orta sahayı geçen Michalak ceza sahası dışında Campi'nin formasını çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka Campi'ye bu harekete nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında sol kanattan Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta gitti.

37. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada son kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmek isteyen Mustafa Eskihellaç, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kaldı.

47. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerinde topun başına geçen Tetteh, yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic topu ağlara gönderdi: 1-3

60. dakikada sağ kanattan topu kapan Tetteh, ceza sahası içerisinde Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka ise penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar bire indirdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
#Yeni Malatyaspor #Konyaspor #Süper Lig
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