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5 dakika içinde tüm biletler tükendi

Trabzonspor taraftarı, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçının biletlerini 5 dakikada tüketti.

Spor 25.04.2022, 17:37
5 dakika içinde tüm biletler tükendi

Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklaması üzerine bordo-mavili taraftarlar, sabah erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesine geldi. Gişe önünde kuyruk oluşturan taraftarlar, karşılaşmayı tribünlerden izleyebilmek için bilet alabilecekleri saati bekledi.

Sürmene ilçesinden gelen Orhan Ateş, AA muhabirine, yıllardan beri Trabzonspor'u desteklediğini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Biletleri bekliyoruz, bilet alacağız. 1976'dan beri Trabzonspor'un şampiyonluklarını gördüm. O günden bugüne Trabzonspor'un peşindeyiz, bizim gururumuz, heyecanlıyız, çok özlediğimiz bir şampiyonluk. Sabah namazından beri bilet almak için bekliyoruz." dedi.

Sadece şampiyon olacağı için değil her zaman Trabzonspor'u desteklediğini dile getiren bedensel engelli Fatma Büşra Çiçek de bordo-mavili takım için bilet gişesinde daima beklediklerini söyledi. Çiçek, sabah 07.00'den itibaren bilet almak için beklediğini anlatarak, "Biz 7'den 70'e değil daha anne karnından başlayıp mezara kadar da bu sevgiyi yaşıyoruz. Şu an gerçekten tüylerim diken diken, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hayırlısıyla inşallah bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bedensel engelli arkadaşının da saat 04.00'ten itibaren bilet almak için beklediğini ifade eden Çiçek, Trabzonspor yönetiminin engelli taraftarlar için kolaylık sağlamasını istedi.

Araklı ilçesinden gelen Hami Bilgin, sahurdan itibaren bilet için gişede beklediğini kaydederek, bordo-mavi takıma olan sevgisini anlattı.

32 yaşındaki Bilgin, ilk kez Trabzonspor'un şampiyonluğunu göreceği için duyduğu heyecan ve gururu dile getirerek, Trabzon ve taraftarlara bu mutluluğu yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara teşekkür etti.

Biletler 5 dakikada tükendi

Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine taraftarların internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.

Bu arada, Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #bilet #Süper Lig
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