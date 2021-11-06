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43. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarın düzenlenecek 43. İstanbul Maratonu'nda Türk maraton koşucusunda rekor kırdıkları bir yıl olacağını söyledi.

Spor 06.11.2021, 16:05
43. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu yarın koşulacak.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, hijyen koşulları nedeniyle katılımcı sayısının sınırlı tutulmasına rağmen yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirtti.

Yaşanan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Onur, şunları söyledi:

"5 bin kişi maraton, 15 bin kişi 15 kilometre, 20 bin kişi de halk yürüyüşü ve koşusunda katılımcı görüyor olacağız. Türk maraton koşucusunda yüzde 60-70 oranında artış gördüğümüz, rekor kırdığımız bir sene olacak. Bunun beni sevindiriyor olmasının sebebi şu, bence artık Türkiye'de maraton koşucu sayısının ciddi bir şekilde arttığını göreceğimiz trendi görmeye başladık."

'YAŞAYABİLECEĞİNİZ EN KEYİFLİ GÜNLERDEN BİRİ OLACAK'

Pazar günü beklenen güneşli havanın da yarışa renk katacağını belirten Onur, "Pazar günü yapacak daha değerli bir şeyiniz yoksa İstanbul'u görebileceğiniz, yaşayabileceğiniz en keyifli günlerden birisi olacak. Trafik yok, araçlar yok. Çok güzel bir parkurda çıkıp eşiniz, dostunuz, ailenizle beraber koşan İstanbulluları ve elit atletleri izleyin" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Maraton ve Spor Fuarı'na da gelen sporseverlerin keyifli vakit geçirebileceğini dile getiren Onur, şöyle devam etti:

"Bu fuarın 3 amacı var. Birincisi pazar günü parkura çıkıp koşacak insanların tişörtünü, göğüs numarasını ve çantasını aldığı yer. İkincisi, spor yapan, aktif bir hayat yaşayan insanların alışveriş yaptıkları, tüm markaları bir arada görebilecekleri bir yer ve muhtemelen çok avantajlı fiyatlara alabilecekleri bir yer. Üçüncüsü de tüm bunları yaparken güzel oyunlar ve eğlenceler var. Hepsinin ortak noktası yaparken sizi hareket ettiriyor, aktif tutuyor ve heyecanlandırıyor olması. Maraton ve Spor Fuarı'nda bu hisleri yaşatmaya çalışıyoruz."

#İstanbul #maraton
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