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4 büyük takımdan flaş karar!

Büyük kulüpler, Spor Toto'nun sponsorluğundan Süper Lig'e gelecek olan 300 milyon TL'nin 20 kulübe eşit bir şekilde dağıtılması konusunda flaş bir karar aldı. Yayın ihalesi için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Spor 27.11.2021, 10:50
4 büyük takımdan flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında çok önemli bir karara imza atıldı. Mali sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Anadolu kulüplerine 4 büyükten 'Adil dağıtım' desteği verildi. Spor Toto'nun Süper Lig isim sponsorluğundan gelecek olan 300 milyon TL'lik mali destekten daha önce imtiyazlı pay alan 'büyük kulüpler', bu hakkından feragat etti. Kulüplerin bu geliri eşit bir şekilde 20 kulübe dağıtılması konusunda karar aldıkları bildirildi.

FERHAT GÜNDOĞDU'YA DESTEK

Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıya katılan 14 kulüp ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sistemi değiştirmek için yaptığı çalışmalarından oldukça memnun olan Kulüpler Birliği'nin 14 temsilcisinin Başkan Gündoğdu'ya destek olmak için böyle bir karar aldıkları öğrenildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yapılan çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

KRİTİK TOPLANTI ÇARŞAMBA

Kulüpler Birliği yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesiyle ilgili detaylı çalışmalar yapıyor. Kulüpler, yayın ihalesinde İzlenecek yol haritasını belirledi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve danışman şirketle yapılacak çalışmanın ana hatları da belirlendi. İhalenin 7-8 pakete bölünerek yapılması konusunda çalışmalar devam ediyor. Yayın ihalesine katılma ihtimali olan şirketlerle ön görüşmeler yapıldı.

Kaynak: Akşam

#Kulüpler Birliği #Süper Lig
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