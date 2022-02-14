39 yaşındaki Umut Bulut durdurulamıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, kulübünde fırtınalar estiriyor. Bir ay sonra 39 yaşına girecek olan Bulut, 1. Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Spor 14.02.2022, 12:21
TFF 1. Lig'de zirve yarışına ortak olmak isteyen Eyüpspor'u, Umut Bulut taşımaya devam ediyor. Bir ay sonra 39 yaşına girecek olan oyuncu, aynı zamanda gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor.
Umut Bulut durdurulamıyor
Ligde oynanılan son 14 karşılaşmada, 11 gol ve 2 asistle oynayan Umut Bulut, takımının en önemli gol silahı konumunda. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki oyuncunun, opsiyonlu olarak bir yıl daha takımda kalması kulübüne bağlı.
Bu sezon Eyüpspor ile 21 maça çıkan Umut Bulut, 13 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.
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parçalı bulutlu
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