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3 puan Samsunspor'un

Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor, yeni hocası Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Spor 08.10.2022, 23:18
3 puan Samsunspor'un

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'da oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, Douglas Tanque'nin 17. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Yılport Samsunspor, Alim Öztürk'ün 51. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Karadeniz temsilcisi, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ilk galibiyetini alan Samsunspor, puanını 13'e çıkardı. Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor

#Samsunspor #Gençlerbirliği #Spor Toto 1. Lig
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