2024 Paris Olimpiyatları'nın bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle artacak
2024 Paris Olimpiyatları'nın işletme bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 10 artması öngörülüyor.
Spor 23.11.2022, 01:49
Olimpiyatların organizatörü COJO, yaklaşık 4 milyar avro tutarındaki işletme bütçesinin revize edilmesi gerektiğini bildirdi.
Aralıkta yeni bütçenin güncellenerek 4,4 milyar avroya çıkarılması bekleniyor.
Miktarın yarısının yüksek enflasyonun etkisini dengelemek için harcanacağını aktaran organizatörler, bir kısmının ise Seine Nehri üzerindeki açılış töreni için ek harcamalara, insan kaynakları ve siber güvenlik gibi maliyetlere kullanılacağını kaydetti.
Olimpiyatların toplam bütçesinin yaklaşık 8 milyar olduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu miktarın tahminlerin üzerine çıkacağı düşünülüyor.
Kaynak: AA
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