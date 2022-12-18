2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Arjantin baskılı başladı. Fransa'ya ön alanda baskı yapan Arjantin, rakibinin yarı sahasından çıkmasına izin vermedi. Kanatları etkili kullanan Arjantin, ilk yarının tamamında oyunun kontrolünü elinde tuttu.

21. dakikada Arjantin penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Di Maria, Dembele ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Arjantin 36. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Messi'nin şık ara pasıyla başlayan hızlı atakta, Alvarez, sağ kanattan bindiren Mac Allister'ın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Mac Allister, arka direkteki Di Maria'ya yerden pasını gönderdi. Di Maria'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Tangocular 59. dakika 3. golüne yaklaştı. Fransa savunması arkasına atılan pasa hareketlenen Alvarez, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan sert vurdu. Direk dibine yerden gelen topu kaleci Lloris, iki hamlede kontrol etti.

Maç boyu etkisiz kalan Fransa, 71. dakikada Mbappe ile tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mbappe, açısını düzeltip ceza sahasına yaklaştı. Mbappe'nin sert şutunda top üstten auta gitti.

Fransa'ya Arjantin karşısında beraberlik için yalnızca 2 dakika yetti. Fransa, 2 dakikada Mbappe ile bulduğu 2 golle, skora eşitliği getirdi.

79. dakikada Fransa farkı 1'e indirdi. Arjantin ceza sahasına giren Kolo Muani, Otamendi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için Mbappe 80. dakikada topun başına geçti. Mbappe'nin kullandığı atışta kaleci Martinez'in parmaklarına da çarpan top ağlara gitti: 2-1.

81. dakikada Fransa beraberliği yakaladı. Messi'den topu kapan Coman, Mbappe'ye pasını attı. Arjantin ceza sahası önünde Thuram ile verkaça giren Mbappe, ceza sahasına kaçtı. Havadan gelen topa gelişine vuran Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

90+7. dakikada Arjantin, Messi ile tehlikeli geldi. Fransa ceza sahası önünde topla buluşan Messi, açısını düzeltip çok sert vurdu, kaleci Lloris topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde karşılıklı goller

Uzatma dakikalarının ilk bölümü dengede geçti. 105+1. dakikada Arjantin net bir fırsatı kullanamadı. Savunma arkasına iyi kaçan Lautaro Martinez, ceza sahasında sol çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

109. dakikada Arjantin bir kez daha öne geçti. Arjantin paslarla Fransa ceza sahasına girdi, Lautaro Martinez sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris'ten seken topa Messi yakın mesafeden vurdu, gol çizgisini geçen topa Kounde uzaklaştırdı ancak hakem gol kararını verdi: 3-2.

116. dakikada Fransa bir penaltı daha kazandı. Mbappe'nin şutunda, Montiel ceza sahasında elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltıyı kullanan Mbappe, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 3-3.

Uzatmanın son bölümü de büyük heyecana sahne oldu Kolo Muani, karşı karşıya pozisyonda şutunu attı, kaleci Martinez ayaklarıyla golü önledi. Ardından Arjantin'de Lautaro Martinez müsait bir kafa vuruşunda meşin yuvarlağı auta yolladı.

Penaltılarda kazanan Arjantin

Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 88 bin 966 kişinin izlediği açıklandı.