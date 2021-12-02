2021 yılının en iyi atletleri belli oldu

2021 Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) Ödülleri'nde, kadınlarda Jamaikalı Elaine Thompson-Herah, erkeklerde ise Norveçli Karsten Warholm en iyi atlet seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Monako'da düzenlenen tören ile 2021 yılının en iyi atletlerine ödülleri verildi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metrenin yanı sıra 4x100 metre bayrak finalinde altın madalya kazanan 29 yaşındaki Thompson-Herah, yılın en iyi kadın atleti ödülünün sahibi oldu.