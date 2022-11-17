2 futbolcu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı.
Spor 17.11.2022, 17:29
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldı." denildi.
Kaynak: AA
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