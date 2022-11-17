2 futbolcu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldı." denildi.