19 yaşındaki İtalyan Chelsea'de
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalya'nın Inter takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesare Casadei'yi renklerine bağladı.
Spor 19.08.2022, 16:57
Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için bonuslarla 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Casadei, 2018'de Cesena'dan Inter'in altyapısına dahil edilmişti.
Casadei, geçen sezon Inter'in 19 yaş altı takımıyla 40 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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