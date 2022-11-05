19 yaşındaki Arda milli takım tercihini yaptı

Süper Lig'in potansiyelli oyuncularından biri olan Arda Okan Kurtulan, milli takım tercihini yaptı.

Genç takımlarda Makedonya için mücadele eden 19 yaşındaki hücum oyuncusu, Arnavutluk Milli Takımı'nı seçti.

Arda Okan Kurtulan, sezon başında 200 bin Euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Yeni takımında henüz fazla süre alamayan genç oyuncu, U19 liginde çıktığı 3 maçta ise 1 gol atıp 1 asist yaptı.