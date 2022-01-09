17 yaşındaki forvet Kaide Gordon Liverpool tarihine geçti

Son lig maçında Chelsea ile 2-2 berabere kalan Liverpool sahasında League 1 takımlarından Shrewsbury'yi konuk etti.

Ev sahibi karşılaşmadan 4-1 üstünlükle ayrıldı. Mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. Shrewsbury 27'de Udoh ile öne geçti.

7 dakika sonra Liverpool 17'lik forveti Kaide Gordon ile skora eşitlik getirdi.

İngiliz futbolcu bu golle Liverpool tarihine geçti. Gordon, Ben Woodburn'dan sonra Liverpool formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.

Premier Lig ekibinin diğer golleri 44 ve 90+3'te Fabinho ve 78'de Firmino kaydetti.

Tottenham sürprize izin vermedi

Tottenham, Hotspur Stadyumu'nda Morecambe ile karşılaştı.

Konuk takım 33'de O'Connor ile öne geçti.

Tottenham maçın bitimine 16 dakika kala maçı çevirdi.

74'te Winks ile skora dengeyi getiren ev sahibi takım, 85'te Moura ile öne geçti. Harry Kane ise 88'de son sözü söyledi.

Kaynak: NTVSPOR