16 yıl sonra bir ilk! Karim Benzema rekor kırdı

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Osasuna karşısında 16 yıl sonra bir ilki başardı. Real Madrid'in PSG ve Chelsea'yi saf dışı bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiği maçlara damga vuran Fransız yıldız, La Liga'da Real Madrid ile şampiyonluğa yürüyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Fransız yıldız Real Madrid formasıyla bu sezon 40 maçta 39 gol atıp 13 asist yaparak kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Benzema, Osasuna karşısında sessiz kalırken Real Madrid maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Real MAdrid'in düng ece deplasmanda Osasuna'yı 3-1 yendiği maçta Fransız golcü tarihe geçen bir harekete imza attı. Benzema ise Osasuna karşısında 2 penaltı birden kaçırarak tarihe geçti. Fransız yıldız 52 ve 59'uncu dakikada üst üste iki penaltı atışından yararlanamadı. Benzema 16 yıl sonra La Liga'da bir maçta 2 penaltı kaçıran isim oldu.

La Liga'da son olarak Raul Tamudo, Real Betis'e karşı bir maçta iki penaltı birden kaçıran futbolcu olmuştu.

Kaynak: Milliyet/Skorer