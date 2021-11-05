135 milyon Euro'luk transfer 'kronik sakat' çıktı

Barcelona'nın 2017 yılında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele, performansıyla değil sakatlıklarıyla gündemden düşmüyor.

Neymar'ın ayrılığı için 135 milyon euro bonservis bedeli ödenen futbolcu Katalan kulübüne imza attığı günden bu yana birçok sakatlık geçirdi.

2017'den bu yana Barcelona forması giyen Fransız futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 100 karşılaşmada kadroda yer alamadı.

Dortmund'dan büyük beklenti ile kadroya dahil edilen Dembele, Barcelona forması ile oynayabildiği karşılaşmalarda ise iyi sayılabilecek istatistiklere ulaştı. Dembele, 119 maçta 30 gol attı 21 de asist yaptı.