135 milyon Euro'luk transfer 'kronik sakat' çıktı
Son yıllarda yüksek maliyetlerle yapılan ancak karşılık alınamayan birçok transfer gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi de Barcelona'nın Ousmane Dembele hamlesiydi. Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Fransız futbolcu, imza attığı günden bu yana sakatlıklarıyla gündeme geldi. 24 yaşındaki futbolcu için yapılan son açıklamada futbolcunun yeniden sakatlandığı duyuruldu.
Spor 05.11.2021, 15:53
Barcelona'nın 2017 yılında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele, performansıyla değil sakatlıklarıyla gündemden düşmüyor.
Neymar'ın ayrılığı için 135 milyon euro bonservis bedeli ödenen futbolcu Katalan kulübüne imza attığı günden bu yana birçok sakatlık geçirdi.
2017'den bu yana Barcelona forması giyen Fransız futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 100 karşılaşmada kadroda yer alamadı.
Dortmund'dan büyük beklenti ile kadroya dahil edilen Dembele, Barcelona forması ile oynayabildiği karşılaşmalarda ise iyi sayılabilecek istatistiklere ulaştı. Dembele, 119 maçta 30 gol attı 21 de asist yaptı.
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