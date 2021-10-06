13 futbolcu milli takımlara gitti!
Süper Lig'de milli araya girilirken, Galatasaray'dan 13 futbolcunun milli davet aldığı açıklandı. Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takımı'mıza gönderen Sarı- Kırmızılılar bu alanda zirvede yer alıyor. Galatasaray'da ayrıca Kaan Arslan ve Barış Alper U21 Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alıyor.
Spor 06.10.2021, 11:48
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada tam 13 futbolcunun milli takımda ülkelerini temsil edeceği duyuruldu. Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takımı'mıza gönderen Sarı- Kırmızılılar bu alanda zirvede yer alıyor. Galatasaray'da ayrıca Kaan Arslan ve Barış Alper U21 Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alıyor.
Muslera, Yedlin, Luyindama, Morutan, Cicaldau, Feghouli ve Mohamed de kendi ülkelerinde milli gurur yaşayacak. Ancak bu durum bir yandan da yorgunluk ve sakatlık endişesini de beraberinde getiriyor.
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|7
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|P
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|7
|16
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|7
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|3. Man City
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|14
|4. M. United
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|7
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|7
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|7
|4
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|7
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|3
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|7
|1
|Takımlar
|O
|P
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|8
|17
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|8
|17
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|8
|17
|4. Sevilla
|7
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|11
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