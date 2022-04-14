11 olimpiyat madalyalı Felix emekliye ayrılacak
Tüm zamanların en iyi kadın atletleri arasında gösterilen ABD'li Allyson Felix, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.
36 yaşındaki Felix, ayrılık kararını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duyurdu.
"Küçük bir kızken, bana 'tavuk ayaklı' derlerdi. En inanılmaz rüyalarımda bile böyle bir kariyere sahip olabileceğimi düşünmemiştim. Hayatımı değiştiren bu spora büyük minnettarlık duyuyorum. Koşmaya her zaman kendimi adamıştım ama ilk kez bu spora bir şey verebileceğimden emin değilim. Bende emeği geçenlere teşekkür ederek bu spora veda ediyorum."
Bu sezon derece yerine keyif almak amacıyla bazı yarışlara katılabileceğini belirten Allyson Felix, kariyeri boyunca atletizmin farklı kategorilerinde büyük başarılar elde etti.
En çok madalya elde eden kadın atlet konumundaki Felix, 7'si altın olmak üzere 11 olimpiyat madalyası boynuna taktı.
Bu altın madalyaların dördünü 4x400 metre bayrak, ikisini 4x100 metre bayrak ve birini 200 metre kategorilerinde kazanan ABD'li sporcu, dünya şampiyonalarında ise 13 kez madalya sevinci yaşadı.
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