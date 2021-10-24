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11'ler belli oldu: Mesut Özil yedek kulübesinde

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında saat 19.00'da başlayacak Süper Lig 10. hafta maçı için her iki hoca 11'ini belirledi.

Spor 24.10.2021, 18:12
11'ler belli oldu: Mesut Özil yedek kulübesinde

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sürüyor.

Günün son maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak hem Trabzonspor ve Antwerp karşısında alınan sonuçları unutturmak hem de Trabzonspor'un kazandığı haftada zirveden uzaklaşmamak.

Konuk Alanyaspor ise Bülent Korkmaz ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novák, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunović, Borja, Umut, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou

MESUT ÖZİL YEDEKLER ARASINDA!

Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından özür dileyerek, tepkisinin teknik heyete değil maça olduğunu söylemişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesine kulübede başladı.

İRFAN CAN TAKIMA DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra oyuna dahil olduğu Sivasspor maçında yeniden sakatlanan İrfan Can Kahveci, uzun süre sonra yeniden kadroya alındı. Milli futbolcu, yedekler arasında yer aldı.

Kaynak: Fotomaç
#fenerbahçe #Alanyaspor #Süper Lig
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