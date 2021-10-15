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11'ler belli oldu: Beşiktaş'ta kaleci rotasyonu

Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek olan Başakşehir'in ve Beşiktaş'ın 11'i açıklandı.

Spor 15.10.2021, 19:11
11'ler belli oldu: Beşiktaş'ta kaleci rotasyonu

Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 3. sırada yer alyıor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15. basamakta bulunuyor. Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Beşiktaş, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Başakşehir ise 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir - Beşiktaş 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Güven, Batshuayi

Yedekler: Ersin, Montero, Salih, Gökhan, Can, Larin, Necip, Serdar, Umut, Teixeira

Kaynak: Fanatik
#Başakşehir #beşiktaş #ersin #Sergen Yalçın
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