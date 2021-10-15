11'ler belli oldu: Beşiktaş'ta kaleci rotasyonu
Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek olan Başakşehir'in ve Beşiktaş'ın 11'i açıklandı.
Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 3. sırada yer alyıor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15. basamakta bulunuyor. Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Beşiktaş, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Başakşehir ise 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Başakşehir - Beşiktaş 11'ler
Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Güven, Batshuayi
Yedekler: Ersin, Montero, Salih, Gökhan, Can, Larin, Necip, Serdar, Umut, Teixeira
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Kasımpaşa
|8
|6
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|19. Göztepe
|8
|5
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Eyüpspor
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|9
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Denizlispor
|9
|10
|11. Altınordu
|8
|10
|12. Manisa FK
|8
|9
|13. Boluspor
|7
|8
|14. Menemenspor
|8
|8
|15. İstanbulspor
|7
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|18
|2. Man City
|8
|17
|3. Chelsea
|7
|16
|4. Brighton
|8
|15
|5. M. United
|8
|14
|6. Everton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Wolverhampton
|8
|12
|9. Tottenham
|7
|12
|10. West Ham
|7
|11
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Newcastle
|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1