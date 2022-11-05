10 kişilik City, son dakika penaltısıyla kazandı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, 10 kişi kaldığı maçta sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
Spor 05.11.2022, 20:51
Karşılaşmanın 17. dakikasında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester ekibi, 26. dakikada Joao Cancelo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip, 28. dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Alvarez'in yerine oyuna giren Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.
Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.
Kaynak: AA
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