10 kişi kalan PSG Reims'e gol atamadı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), Sergio Ramos'un kırmızı kart gördüğü maçta deplasmanda Reims ile 0-0 berabere kaldı.
Spor 09.10.2022, 00:50
Auguste Delaune Stadı'nda oynanan 10. hafta mücadelesinde iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma golsüz sonuçlandı.
PSG'de Sergio Ramos, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sezon resmi maçlarda PSG ilk kez gol atamadı, Reims da ilk defa kalesini gole kapattı.
Puanını 26 yapan PSG, namağlup liderliğini sürdürdü. Reims ise 8 puana çıktı.
Günün diğer maçında ise Ajaccio, deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna dahil oldu.
Kaynak: AA
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