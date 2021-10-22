banner38

Spor yazarları Fenerbahçe-Antwerp maçını değerlendirdi

Spor 22.10.2021, 10:26
Spor yazarları Fenerbahçe-Antwerp maçını değerlendirdi
1/9

EMRE BOL - ANLADIN MI VITOR?

Attı… Penaltı oldu, kaçırdı… Yine penaltı oldu. Cesaret etti… Bu kez attı. Valencia Fenerbahçe'nin bence en değerli oyuncusu… Gol de atar asist de yapar. Transfer edilenlerin hepsinden daha evlâ…