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Spor yazarları Fenerbahçe-Antwerp maçını değerlendirdi
Spor
22.10.2021, 10:26
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EMRE BOL - ANLADIN MI VITOR?
Attı… Penaltı oldu, kaçırdı… Yine penaltı oldu. Cesaret etti… Bu kez attı. Valencia Fenerbahçe'nin bence en değerli oyuncusu… Gol de atar asist de yapar. Transfer edilenlerin hepsinden daha evlâ…
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#abd
#vefat
#koronavirüs
#Trabzonspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#Zülfü Livaneli
#final
#NATO
#eş
#Adana Demirspor
#meyve
#Bursaspor
#Sağlık Bakanı
#Pakistan
#izmir
#türkiye