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Sözleşmesi biten dünya yıldızı Galatasaray'a!

Spor 13.04.2022, 13:15
Sözleşmesi biten dünya yıldızı Galatasaray'a!
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, taraftarlarını aldığı kötü sonuçlarla üzdü. Güney Amerika'dan sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.