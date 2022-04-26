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Sosyal medyada yer yerinden oynadı! İşte Elon Musk'ın Twitter'ı bu kadar istemesinin nedeni...
Genel
26.04.2022, 10:23
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#cumhurbaşkanı erdoğan
#Piyanist
#ayakkabı ihracatı
#Rize
#Erman Toroğlu
#Ahmaud Arbery
#AFRICOM
#kurdeşen
#Siri
#Kavga
#Paraguay
#Jesse Sekidika
#Claudio Bravo
#İngiliz ordusu
#ALO 176
#Frey
#lig
#Karadağ
#06 YKR 29
#çöp
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