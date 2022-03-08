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Son 35 yılın en güçlü karı geliyor!

Genel 08.03.2022, 11:02
Son 35 yılın en güçlü karı geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da perşembe günü yoğun kar yağışı bekleniyor.