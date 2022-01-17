Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azez'de 'aşıklar şöleni' düzenlendi

Azez Yunus Emre Enstitüsü Bizim Sesimiz: Âşıklar Konseri’ni, Azez’de 5 Ocak 2022 tarihinde Enstitünün 2022 yılı açılış programı kapsamında gerçekleştirdi.

Azez Yunus Emre Enstitüsü, 5 Ocak itibarıyla Suriye Güvenli Bölge’nin dört bir tarafından gelen sanatseverlerin katılımı ile yeni yıla, yeni ümitlere, kardeşliğe, mutlu yarınlara ve bölgede yıl boyunca yürüteceği kültür sanat faaliyetlerine sazın ve sözün efendisi halk ozanlarının katılımı ile “merhaba” dedi.

OZAN NİHAT VE ÂŞIK KAPTANÎ SANATIYLA DAVETLİLERİ HAYRAN BIRAKTI

Azez'de gün içinde üstün zekalı öğrenciler için Türkçe kursunun açışını yapan Yunus Emre Enstitüsü, bölge halkı için konferans salonunda düzenlediği "âşıklar atışması"nda halk ozanları becerilerini konuşturdu.

Programı Dr. Doğan Kaya, Ozan Nihat ve Âşık Kaptanî teşrif ederek davetlilerin gönlünde taht kurdular. Türk Halk Edebiyatı’nın önemli araştırmacıları arasında yer alan Kaya, âşık edebiyatı hakkında bilgi verdikten sonra, “Yunus Emre Enstitüsünü, Türk kültürünün tanıtımı ve Türkçenin yaygınlaştırılması doğrultusunda dünya geneli yürüttüğü faaliyetlerden dolayı tebrik ederim. Bugün Azez’de bizler de bu hizmetin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz açış konuşmasında ozanlarla Azez’de beraber olmanın mutluluğunu ifade ettikten sonra, “Yunus Emre Enstitüsü Güvenli Bölge’de müzikten sanatın farklı dallarına, Türkçe öğretiminde farklı yaş gruplarına kadar birçok etkinliğe imza atıyor. Kültürel etkileşim bu tür etkinliklerle mümkün olabilecek.” dedi.

“ÂŞIKLIK GELENEĞİNİ AZEZ’E TAŞIDIK”

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Türk kültüründe âşıklık geleneğinin önemine değindikten sonra, “Anadolu’da ve Türk dünyasının farklı bölgelerinde hâlâ devam eden âşıklık geleneğini Azez’e taşıdık. Bu topraklarda mutluluğun, huzurun tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün imkânlarımızla çalışıyoruz. 2022 yılı içerisinde sadece Azez’de değil Afrin ve Bab’da da birçok faaliyete imza atacağız. Bugün ilk programını gerçekleştirdiğimiz Azez Radyosu Türkçe Yayınlar Servisi ile Güvenli Bölge’yi kucaklayabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Bölge halkı da alkışlarıyla Türkiye'den gelen ozanların atışmalarına ve türkülerine eşlik etti. Program, Türk halk edebiyatında kadim bir geleneğe sahip âşık atışmasının ardından hediye takdimi ile sona erdi.