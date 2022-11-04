Yunus Emre Enstitüsü, Ruandalıları ebru sanatıyla tanıştırdı

Türkiye'nin Kigali Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının da katkılarıyla ülkeye gelen ebru sanatçısı Abdulvahap Ertekin'in başlattığı atölyelere, Ruandalılar yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Kigali'de, YEE tarafından "Sanat Birleştirir" temasıyla düzenlenen ücretsiz ebru atölyelerine, diplomatlar, görsel sanatçılar ve farklı meslek gruplarından kişiler katıldı.

YEE Kigali Kültür Merkezi Koordinatörü Enes Karaçoban, ebru atölyelerine ilginin beklenenden fazla olduğunu belirterek, "Türkçe kurslarımızla yakaladığımız başarıyı kültür ve sanat faaliyetlerinde de hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda başlattığımız ebru eğitimleri Ruanda'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Ruandalıların sanata gösterdiği ilgi bizleri fazlasıyla memnun etti." diye konuştu.

Karaçoban, eğitmen Ertekin’in şehrin önemli sanat galerilerinde, sanatçılara ebru dersi verdiğini ifade etti.

Ülkede 10 gün boyunca atölye çalışmaları düzenleyen ebru ustası Ertekin, Doğu Afrika'nın önemli sanat merkezlerinden İpfundo Art Galeri'de, Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik’in de katılımıyla kapanış programı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Büyükelçiliğin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda da ebru sanatı tanıtıldı. Ebru sanatının icra edildiği Yunus Emre Enstitüsü Kigali standı, resepsiyona katılan diğer ülkelerin temsilcilerinin ilgi odağı oldu. Ziyaretçilere ebru desenli resimler hediye edildi.