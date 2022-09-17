YTB'nin 'Balkan Gençlik Okulu Kapanış Zirvesi' yapıldı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Biz biliyoruz ki Balkanlar'da istikrar, barış, huzur söz konusu olduğunda küresel huzuru da barışı da sağlamış olursunuz." dedi. Balkan Gençlik Okulunda 594 genç, tarih kültür ve akademiden uluslararası ilişkilere kadar kapsamlı eğitim aldı.

Çavuşoğlu, kapanış etkinliğinde, Balkanlar deyince herkesin hafızasında çeşitli fotoğrafların belirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son 20 yıl öncesine kadar Balkanlar deyince maalesef ve ne yazık ki zihnimizde beliren fotoğrafta hep bir çatışma, hep bir çekişme, hep kan ve gözyaşı oldu. Bugün geldiğimiz noktada 7 ayrı ülkeden genç insanın bir araya gelerek bu zirve vesilesiyle buluşması ve geleceğe dönük tasavvurlarını, hayallerini ortaklaştırması çok önemli. Biz biliyoruz ki Balkanlar'da istikrar, barış, huzur söz konusu olduğunda küresel huzuru da barışı da sağlamış olursunuz. Zira hiç hatırlamak istemeyiz ama iki büyük dünya savaşının Balkan coğrafyasından neşet ettiğini biliyoruz. Hatta literatüre geçen 'Balkanizasyon' ifadesi aslında Balkanlar'ın tarihinin ve coğrafyanın bir tezahürüdür. Ne demektir bu Balkanizasyon? Bir arada yaşayan toplumların ayrıştırılması demektir. Aslında bugün emperyal dünya tarafından Balkanizasyon ifadesi hala yürürlükte tutulmaya çalışılıyor."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce Balkan coğrafyasını ziyaret ettiğini anımsattı.

Bu ziyaretlerin ne ilk ne de son olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi tasavvuru Balkanlar'da neşet etmiştir, ortaya çıkmıştır. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra yanına birkaç kadim dostunu almak suretiyle Balkanlar'a gitti. 15-20 gün süreyle yeni geleceğe ilişkin siyasi partinin tohumlarının hep birlikte orada attılar." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Balkanlar'ın Türkiye için önemine değinerek, "Balkanlar'da sizin ayağınıza bir çöp batsa bizim kalbimize hançer saplanır. Türkiye'nin Balkanlar'a bakış açısı budur. Türkiye'nin geçmiş uzun yıllar kültürel birlikteliği, ortaklığı Balkanlar'a bu bakış açısıyla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Balkanlar'daki huzur ve barış iklimi tüm coğrafyaya ve küresel olarak bütün her yere sirayet edecek bir potansiyele sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

- "10 yılda YTB olarak Balkanlar'da 10 binden fazla öğrenciyi burslu okuttuk"

YTB Başkanı Abdullah Eren de beraber bir gelecek kurma noktasında aynı coğrafyanın çocuklarının birbirlerini iyi tanıması gerektiğini anlattı.

Bu noktada YTB'nin programlar düzenlediğini belirten Eren, şöyle konuştu:

"Boşnak, Makedon, Arnavut kardeşlerimizle yaptığımız programlarda, birbirimize baktığımızda birbirimizi çok tanımadığımızı müşahede ettik. Her ne kadar Türkiye bu konuda büyük adımlar atmış olsa da son 15 yılda atılan adımlar tabii öncekilerden çok daha büyük oldu. Bu kapsamda benim hep söylediğim bir şey, burada Balkan derneklerimiz de var. Ne zaman bizleri ziyaret etseler veya görüşsek diyorum ki Türkiye'de çok Balkan derneği var, sayısının artması lazım ama bizim Balkanlar'da, Balkan derneklerine de ihtiyacımız var. Çünkü Batı Trakyalı bir kardeşimizle Sofya'daki Filibe'deki bir kardeşimiz, Üsküp'teki bir kardeşimizle Prizren'deki kardeşimiz, Saraybosna'daki bir kardeşimizle Tiran'daki bir kardeşimiz birbirini tam tanımayabiliyor."

Eren, Balkanlar'da yaşayan Türkler arasında dil farkının olmadığını, konuşmaları ve giyimlerinin aynı olduğunu söyledi.

Bu kültürel yakınlığın geleceği kurgulama noktasında kendilerine avantaj sağladığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Zihin dünyalarımızı birbirine yakınlaştırmaya çalışıyoruz. 'Balkan Gençlik Okulu'nu bana iki cümleyle özetle' derseniz ben 'Balkanlar'daki gençlerin anlam dünyalarını birbirlerine yakınlaştırmak' derim. İşte o yüzden biz 7 ülkede 14 dernekle 600'ü aşkın kardeşimizle Balkan Gençlik Okulunu yaptık. Balkan Gençlik Zirvesi'ni gelecek yıl Balkanlar'da düzenlemeyi planlıyoruz. adece Bursa'da bugüne kadar 4 binden fazla Balkanlar'dan Türkiye burslusu öğrenciyi 10 yılda biz eğittik. 10 yılda YTB olarak Balkanlar'da 10 binden fazla öğrenciyi burslu okuttuk; kendi imkanlarıyla gelenler hariç. Şu an Bursa'dan da 800'den fazla öğrencimiz Balkanlar'da eğitim alıyor. Bursa'daki üniversitelere de 250'den fazla öğrencimizi burslu olarak yerleştirdik. Balkan Gençlik Okulunda bu sene 5'inci yılımız. 5 yılda Balkanlar'da 3 binden fazla gencimizi bu akademilere dahil ettik. Bu akademiler çerçevesinde alınan eğitimlerle yüksek lisans ya da doktoraya da bu kardeşlerimizin içinden başarılı arkadaşlarımızı Türkiye'ye getireceğiz."

Eren, YTB'nin bugüne kadar yaptığı projeleri de katılımcılarla paylaşarak, "Bizim yapmamız gereken, barış ve istikrarla huzur dolu bir coğrafya istiyorsak, birbirimizi daha iyi anlayıp, çözümler üretmeliyiz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlikte, programlarda emeği geçen dernek temsilcilerine plaket takdim edildi.

Program kapsamında gün içinde gençlerin sorunlara çözüm arayacağı çalıştayın da düzenleneceği bildirildi.