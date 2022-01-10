YTB'den bilimsel çalışmalara destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel bağlara sahip toplulukların beşerî ve sosyal kalkınmalarına yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla başkanlık tarafından BESKAP programının hayata geçirildiği belirtildi.

Program kapsamında yapılacak araştırmaların kardeş topluluklar ve Türkiye tarafından gerçekleştirilecek politikalar için yol gösterici olmasının hedeflendiği, bu çerçevede, politika belgesi niteliğinde ve yol haritası oluşturacak araştırmalara öncelik verileceği ifade edildi.

Açıklamada, BESKAP için başvuruların bireysel araştırmacılar arasından seçileceği, yüksek lisans, doktora öğrencileri, lisans mezunu bireysel araştırmacılar ve doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenlerin programa başvuru yapabileceği kaydedildi.

Programa Türkiye ve yurt dışındaki araştırmacıların ikili veya çoklu ortaklıklar kurarak müracaat edebileceği ancak dernek, vakıf benzeri tüzel kişiliklerin yanı sıra Türkiye Bursları kapsamında halihazırda öğrenim gören öğrencilerin programa başvuramayacağına dikkati çekildi.

Her projeye 20 bin Türk lirası destek

Programa ilişkin öncelikli konuların kurumsal ayrımcılıklar, ana dil eğitim hakları, eğitimde fırsat eşitliği, sivil toplum araştırmaları, medya analizleri, sosyolojik ve demografik araştırmalar ve Türkiye Mezunları olarak belirlendiği, bir araştırma projesine 20 bin Türk lirasına kadar destek verileceği belirtildi.

Başvuruların iki dönem halinde alınacağı, ilk dönem başvurularının başladığı ve 7 Mart 2022'ye kadar devam edeceği, ikinci dönem başvuruların ise 28 Mart-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.

Programa başvurmak isteyen adayların YTB'nin internet sayfasındaki ön başvuru ve BESKAP araştırma formunun yanı sıra gerekli bilgileri e-mail olarak başkanlığa iletmesi gerektiği ifade edildi.