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"Yetişmiş personel, Afganistan'dan yurt dışına göçün azalmasında da önemli rol oynayacak"

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, "Burslandırma faaliyetindeki asıl amaç, öğrenci gönderen ülkenin yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak ve onları Türkiye'de yetiştirip ülkelerine geri göndermektir" dedi.

Sivil Toplum 21.03.2022, 17:41
"Yetişmiş personel, Afganistan'dan yurt dışına göçün azalmasında da önemli rol oynayacak"

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı, amacı Afganistan'dan ayrılmak değil, okuyup ülkesine hizmet etmek olan başarılı ve gelecek vadeden öğrencilere burs imkanı sağlayarak ülkenin beşeri sermayesini güçlendiriyor.
Afganistan'da yurt dışı eğitim bursları, ülkeden ayrılmak isteyenler için bir araç gibi görülebiliyor. Son bir yılda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle YTB burslarına başvurular arttı.
Ancak YTB, bursların hedefini, öğrencilerin eğitim aldıktan sonra ülkesine dönüp kamuya hizmet verecek şekilde belirleyen titiz bir program yürütüyor.
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Afganistan'da Taliban öncesi kurulan iş birliğinin devamını sağlamak ve eğitim konusunda çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere geldiği başkent Kabil'de, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

- "Asıl amaç yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak"

Yusuf, Türkiye bursu alan öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi ülkelerinde önemli konumlarda iş bulabildiklerini ve bunu görmenin, kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Burs programının amacı hakkında bilgi veren Yusuf, şunları söyledi:
"1992’den itibaren Büyük Öğrenci Projesi olarak başlayan, 2012 sonrasında da Türkiye Bursları olarak devam eden burslandırma faaliyetindeki asıl amaç, öğrenci gönderen ülkenin yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak ve onları Türkiye'de yetiştirip ülkelerine geri göndermektir. Bu bakımdan çalışmalarımızın planlama aşamasında ülkelerin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz, bu ihtiyaçlar çerçevesinde üniversitelerimizde bölümleri o ülkenin öğrencilerinin talebine açıyoruz."

- "Göçün aracısı değiliz"

Yusuf, Afganistan'daki tüm kesimlerin Türkiye'ye karşı samimi sempati beslediğini ve çocuklarını Türkiye'de okutmak istediğini aktardı.
YTB burslarına geçen yıl 170'den fazla ülkeden yaklaşık 165 binin üzerinde burs başvurusu aldıklarını dile getiren Yusuf, Afganistan özelinde lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında burs başvuru sayısının patlama yaptığını anlattı.
Yusuf, "Geçtiğimiz yıl 21 bin civarındaki başvuru ile yine birinci sıradaydı Afganistan. Bu sene tam bir patlama yaptı. 33 bine çıktı başvuru. Biz bir eğitim kalite standardı yakaladığımızdan, burslandırdığımız öğrenci sayısında bir değişiklik yapmıyoruz. Geçtiğimiz yıl 300'e yakın öğrenci burslandırmıştık, bu sene de yine aynı rakamı hedefliyoruz." dedi.
YTB burslarının Afganistan'ın kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak başarılı öğrencilere verildiğini vurgulayan Yusuf, "Biz bu süreçte bir göçün aracısı değiliz. Geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl kaç tane öğrenci almışsak yine onu alacağız. Afganistan'da, Türkiye'de üniversitede okuyabilecek, amacı ülkeden bir şekilde başka bir yere gitmek değil, okumak olan gençlere ulaşarak o gençleri Türkiye'ye götüreceğiz ama sayı arttıkça kalite de artıyor. Daha kaliteli öğrencilere ulaşıyoruz." diye konuştu.

- "Afganistan'da ilgili kurumlarla çalışma yürüttük"

Burs verilen Afgan öğrencilerin Türkiye'de iyi eğitim alıp kendi ülkelerine faydalı olmalarını istediklerini dile getiren Yusuf, "Afganistan'da yıllardır istihdam odaklı ve özellikle mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri ortamın sağlanabilmesi bakımından özel olarak Afganistan'da ilgili kurumlarla çalışma yürüttük. Planlama aşamasında gerçekleştirmiş olduğumuz araştırmalar neticesinde Afganistan'ın önceliği tespit ediliyor. Daha sonra da yine tercihler ona göre de çocukların, gençlerin oluruna sunuluyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'deki eğitimleri bittikten sonra doğrudan işlerine dönebiliyorlar"

Yusuf, Afgan öğrencilere verilen burslar hakkında şu bilgileri verdi:
"Her yıl yaklaşık 300 öğrenci alırken burada kamu görevlisi olan, üniversitede öğretim üyesi olan, halen çalışan arkadaşlara öncelik vermeye çalışıyoruz zira onlar kurumlarından izin alarak burslandırılıyorlar. Kurumlarından izin alarak Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'deki eğitimleri bittikten sonra direkt işlerine dönebiliyorlar. Böylece hem teknik eleman ihtiyacının giderilmesine katkıları oluyor hem de kendileri bir iş sahibi olarak mezun olmuş oluyor. Öte yandan, diğer, izin sürecine tabi olmayan, kamu görevlisi olmayan gençlere de Türkiye'de yine aynı şekilde verdiğimiz eğitimle ülkelerine dönüp hizmet edebilecekleri ve hem kendi istihdamları bakımından hem de ülkelerinin ihtiyaçları bakımından eksilerin giderilmesi yönünde çalışmaları yönünde onları da Türkiye'de yetiştiriyoruz."
Önceki mezunların eski hükümette önemli makamlarda çalıştığını ve bunun kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yusuf, "Belki de Türkiye burslarının en faydalı olduğu ülke Afganistan diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

#Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı #Afganistan
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