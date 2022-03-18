Yetim Vakfı ramazanda 150 bin yetime ulaşacak

Yetim Vakfından yapılan açıklamaya göre, "Ramazan bereket, yetim emanet" sloganıyla yola çıkan vakıf, ramazan programını hazırladı.

Türkiye ve diğer ülkelerdeki yetim çocuklar ile ailelerine destekte bulunacak vakıf, hayırseverlerin zekat, kumanya, çocuk paketi, bayramlık, iftar-sahur yemeği, fitre ve fidye bağışlarını dünyanın dört bir yanına ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, ramazanın manevi ikliminde Türkiye, Filistin, Lübnan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Libya, Mali, Tunus, Arakan, Bangladeş ve Sri Lanka'daki yetim çocuklar ile ailelerinin, bu ayı güzel geçirmeleri ve bayramı sevinçle karşılamalarını sağlamak için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Yılmaz, "Yetim çocuklarımızın ramazanı garip geçirmesine başta bağışçılarımız olmak üzere hiçbirimizin gönlü razı değil. Amacımız, bağışçılarımızın destekleriyle yetim çocuklarımızın Ramazan Bayramı'nı sevinçle karşılamalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.