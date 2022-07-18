YESS Akademi büyük ilgi gördü

Katılımcılara, hem alanında uzman kişilerin deneyim aktarımlarını dinleme hem de iş hayatında kendilerini destekleyecek yetkinlikleri fark edebilme imkanı sağlayan YESS Akademi, bu yıl da mentörleri ile birçok üniversite öğrencisine destek olmaya devam ediyor. Öğrencilerin ilgisinin her geçen sene artarak devam ettiği YESS Akademi “neyi amaçlar, süreç nasıl ilerler, nasıl başvuru yapabilirsiniz, AbilityPool platformu nedir?” gibi sorulara cevap vereceğimiz bir yazıyı sizin için kaleme aldık. Keyifli okumalar…

YESS Akademi Nedir?

YESS Akademi (Youth Employment Support Scheme); gençlere kariyer olanaklarına dair fayda yaratmayı, 21. yüzyıl yetkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve sahip oldukları yeteneklerde kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefleyen bir programdır. Bu amaçlarlarla tasarlanmış YESS Akademi eğitimleri üç aşamadan oluşur:

1- Altı ay süren ve katılımcıların doldurduğu kişilik envanteri ile başlayan ilk aşamada, katılımcılara 21. yüzyıl yetkinliklerini içeren eğitimler verilir.

2- Üç ay süren ikinci aşamada ise katılımcılar, alanlarında uzman mentörlerle deneyim aktarımları ve tavsiyeler aldıkları görüşmeler yaparak mentörlerin tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulur.

3- Son aşamada ise, programın başından itibaren katılımcıların gerçekleştirdiği staj görüşmelerinden süreci olumlu ilerleyen katılımcılar stajlarına başlarlar.

YESS Akademi’ye Nasıl Katılabilirsiniz?

Katılabilmek için gönüllülük deneyiminizin olması ve Toplum Gönüllüsü olmanız yeterli! Başvurularınızı AbilityPool platformu üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

AbilityPool Nedir?

AbilityPool, YESS Akademi gibi yetkinliklerinizi geliştirmenizi sağlayacak pek çok projeye kolayca başvurabileceğiniz bir platform!

AbilityPool kurumların, çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek gönüllülük deneyimlerini daha etkin yönetmelerini sağlayan, kurum çalışanlarını ve gönüllüleri yeteneklerine uygun projelerle buluşturan, sivil toplum kuruluşlarını ise yetenekli ve yetkin gönüllü havuzuna ulaşma imkanını kolaylaştırarak şirketlerle olan bağını güçlendirmeyi hedefleyen bir sosyal girişimdir.

AbilityPool platformunda yer alan 107 STK‘nın açtığı onlarca proje, bu projelere 18 şirketin desteği ve gönüllü katılımı, 5000’den fazla gönüllünün ilgi alanlarına göre seçtiği projelerde yer alması sayesinde sosyal sorumluluk projelerine katılımı destekleyen, aynı zamanda gönüllülerin sosyal sorumluluk tecrübelerinin ölçümlenebilir olmasını sağlayan dijital bir platformdur.

Siz de AbilityPool’a girerek kendi profilinizi oluşturabilir (varsa şirket veya STK’nızı ekleyebilir), yetenekleriniz doğrultusunda ilgilendiğiniz projelere başvurabilir ve iyiliğin yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerine hizmet eden çeşitli alanlardaki sosyal sorumluluk projelerinden kendi ilgi alanınıza uygun bir projeye tek tuşla başvurabilirsiniz.