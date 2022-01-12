Yeşilay Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası için geri sayım başladı

İl seçmeleri, eğitim kampları, bölge şampiyonaları ve Türkiye finali aşamalarından oluşacak turnuva, çevrim içi olarak gerçekleşecek. İlk aşamada münazara takımlarından sorumlu olacak öğretmenlerin katılım sağlayacağı münazara tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek. Sonraki aşamada öğrenci takımları belirlenip eğitim kampları düzenlenecek. Eğitimlerin ardından bölge şampiyonaları ve Türkiye Münazara Şampiyonası finali ile şampiyon takımlar ve en iyi konuşmacılar belirlenerek ödüllendirilecek.



Gönüllü katılımın esas olduğu etkinliklerde turnuvada öğrencilerinin; entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri, hitabet yeteneklerinin güçlenmesi, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık kazanmaları hedefleniyor.