Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası başlıyor

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, tüm Türkiye’deki lise öğrencilerinin parlamenter münazara sistemiyle yarışacağı ulusal bir turnuva. Bu turnuva Münazara Tanıtım Etkinlikleri, Eğitim Kampları, Çevrim içi Ders Modülleri, Bölge Şampiyonaları ve Türkiye Final Şampiyonası etaplarından oluşuyor.



Yeşilay ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın; tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları ve ders modülleri öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilecek.

Turnuvaya 81 ilden tüm öğrenciler https://munazara.yesilay.org.tr/ adresi üzerinden 28 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında başvurabilecek.



ÖDÜLLER:

Bölge Şampiyonları

Bölge Şampiyonu- 8.000 TL

Finalist Takımlar - 5.000 TL

En İyi Konuşmacı - 3.000 TL

Türkiye Şampiyonları

Türkiye finali ödül miktarları daha sonra belirlenecektir.