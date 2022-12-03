Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası başlıyor
Yeşilay’ın, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemesi, yeteneklerini ortaya çıkarması ve bağımlılıklar konusunda farkındalık kazanması amacıyla düzenlediği “Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası” başvuruları başladı.
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, tüm Türkiye’deki lise öğrencilerinin parlamenter münazara sistemiyle yarışacağı ulusal bir turnuva. Bu turnuva Münazara Tanıtım Etkinlikleri, Eğitim Kampları, Çevrim içi Ders Modülleri, Bölge Şampiyonaları ve Türkiye Final Şampiyonası etaplarından oluşuyor.
Yeşilay ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın; tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları ve ders modülleri öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilecek.
Turnuvaya 81 ilden tüm öğrenciler https://munazara.yesilay.org.tr/ adresi üzerinden 28 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında başvurabilecek.
ÖDÜLLER:
Bölge Şampiyonları
Bölge Şampiyonu- 8.000 TL
Finalist Takımlar - 5.000 TL
En İyi Konuşmacı - 3.000 TL
Türkiye Şampiyonları
Türkiye finali ödül miktarları daha sonra belirlenecektir.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|14
|25
|4. Pendikspor
|14
|25
|5. Bodrumspor
|15
|25
|6. Keçiörengücü
|14
|25
|7. Boluspor
|14
|25
|8. Bandırmaspor
|15
|24
|9. Manisa FK
|14
|23
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4