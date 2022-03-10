Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler sanatseverlerle buluştu
Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren eserler sergilendi.
Sivil Toplum 10.03.2022, 17:46 10.03.2022, 17:49
Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren eserler, Yeşilay haftası boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız serginin açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezdi.
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