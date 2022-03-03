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Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, "Hepsi, bağımlılığa bakışı ve bağımlılığın insan hayatında nelere mal olduğunu anlatan eserler" dedi.

Sivil Toplum 03.03.2022, 17:30
Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de

Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide, karikatürün evrensel diliyle farkındalık oluşturmak, sanatın yaratıcı bakış açısıyla bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan eserler yer aldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile düzenledikleri Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na her yıl yaklaşık 500 bine yakın öğrencinin görsel ve yazılı eserle katıldığını anlattı.

Karikatür yarışmasına da bu yıl 67 ülkeden 2 bin 380 eserle katılım sağlandığını aktaran Öztürk, bu eserlerin çocuklara, gençlere ve yetişkinlere bağımlılıkların her alanıyla ilgili mesajlar verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk, eserlerin akılda kalıcı mesajlar içerdiğini belirterek, "Hepsi, bağımlılığa bakışı anlatan ve bağımlılığın insan hayatında nelere mal olduğunu anlatan eserler." dedi.

- "Sanat, bağımlılıktan kurtulmak için kullanılacak metodolojilerden biri"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da bağımlılığın insanın içine düşebileceği en önemli tuzaklardan biri olduğunu, Yeşilay'ın 102 yıldır bu alanda çok büyük mücadele gösterdiğini belirtti.

Sanatın hayatın her alanında iyileştirici rolü olduğunu belirten Yavuz, "Belki bağımlılıktan kurtulmak için de kullanılacak metodolojilerden biri. Yeşilay'ın bazı projelerinde terapi gibi normalleşme, hayata tutunma ve sağlıklı yaşama dönme anlamında bir metot olarak sanatı veya kültürel aktiviteleri kullandığını da yakinen biliyorum." diye konuştu.

Karikatür yarışmasıyla uluslararası alanda farkındalık yaratılmasının, birçok farklı ülkeden sanatçının böyle bir vesileyle bir araya getirilmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Türkiye'de yürüttükleri Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması da özellikle bu tuzağın gençlerimiz için kurulduğunu düşünürsek, gençlerimiz arasında farkındalık yaratma, bilinçlendirme ve bu mücadeleyi hayatlarının bir parçası haline getirmesi noktasında önemli bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Yeşilay ve Kızılay gibi kurumların, gönüllü çalışmalarla sağlıklı bir nesil inşa etme konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

- Yetenek yarışması birincisinden "kötü alışkanlıklardan uzak durun" mesajı

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasının ortaokul kategorisi birincisi 15 yaşındaki Ulduz Muradova, yarışmaya sürenin bitmesine bir hafta kala başvurduğunu ve resmini üç günde bitirdiğini anlattı.

Dünya ve etrafındaki kötü alışkanlıkları çeken bir mıknatıs resmeden Muradova, "(Vermek istediğim mesaj) Dünyadaki kötü alışkanlıkları mıknatısla çekmek. Mıknatısı da Yeşilay'ın simgesi olarak anlatmak istedim. Birincilik elde ettiğimde çok heyecanlandım." dedi.

Muradova, vatandaşlara kötü alışkanlıklardan kendilerini uzak tutmaları ve doğayla iç içe olmaları çağrısında bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Uluslararası Karikatür Yarışması'nda birinciliği Ukrayna'dan Vladimir Kazanevsky, ikinciliği yine Ukrayna'dan Oleksiy Kustovsky, üçüncülüğü de Türkiye'den Cemalettin Güzeloğlu elde etmişti.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın ilkokul kategorisindeki birinciliği Diyarbakır'dan Abdulkadir Enes Yusufoğlu, ortaokul kategorisindeki birinciliği İstanbul'dan Ulduz Muradova, lise kategorisindeki birinciliği ise İstanbul'dan Muhammed Said Özen kazanmıştı.

Her iki yarışmada da dereceye girenlerin eserlerinin yer aldığı sergi, 5 Mart'a kadar gezilebilecek.

#yeşilay #bağımlılık #AKM #karikatür yarışması
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