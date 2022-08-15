Yeşilay gönüllüsü gençler Heybeliada gençlik kampında buluştu
Yeşilay’ın bağımlılıklara karşı farkındalığı artırma ve gençleri aktif olarak bu mücadeleye dahil etme hedefiyle 2014 yılından bu yana düzenlediği gençlik kamplarının bu yılki durağı Heybeliada’da tamamlandı.
Sivil Toplum 15.08.2022, 17:29
Türkiye’nin her yerinden genç kadın gönüllülerin bir araya geldiği kamp 24-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti.
Yeşilay tarihi, genel bağımlılık, alkol, madde, tütün, kumar, teknoloji bağımlılığı seminerlerine katılarak bilgilerini artıran genç gönüllüler; boş zamanlarını halk oyunları, el sanatları, müzik, tırmanma, okçuluk gibi doğa sporları ve sanat faaliyetleriyle değerlendirdi. Gençlere kampta temel proje yazma, ilk yardım, beden dili ve diksiyon gibi kişisel gelişim konulu seminerlerle faydalı bilgiler de sağlandı.
Bir hafta boyunca ortak bir amaç için eğitim alan ve sosyal kültürel faaliyetlerle kaynaşan gençler kampın son günü yaktıkları kamp ateşinin etrafında doyasıya eğlenip, hep bir ağızdan Yeşilay andını seslendirdi.
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