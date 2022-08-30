Yeşilay 'en iyi sosyal medya kullanımı' ödülünü aldı

Kampanya, Yeşilay’ın 100. yaşına denk gelen koronavirüs döneminde, “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” sloganına sahip bir film ile başladı. Sigara kullanımının koronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken kampanya yıl boyunca sosyal medya kanallarından devam etti. Yeşilay’ın günümüzün en önemli iletişim kanalı olan sosyal medyayı etkin biçimde kullanarak aldığı bu ödül, kurumun bağımlılıklarla mücadeleyi farklı kanallardan sürdürürken gösterdiği başarıyı bir kez daha ortaya koydu.

İnternet, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projelerin ödüllendirildiği MENA Dijital Awards, global marka temsilcilerinden oluşan jürisi ile ödül süreçlerini uluslararası standartlara göre yönlendiren bir yarışma olarak biliniyor. 500’ü aşkın projenin ve birçok global markanın katıldığı yarışmada, toplamda 109 proje kısa listeye kaldı. Kazananlar Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika bölgelerinden toplam 43 jüri üyesi tarafından belirlendi.