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Yeşilay'dan ailelere uyuşturucu uyarısı

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma ve boşlukta olmanın gençleri uyuşturucuya itebildiğini belirterek, ailelere çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri ve onlarla iletişim kurmaları yönünde çağrı yaptı.

Sivil Toplum 25.06.2022, 13:22
Yeşilay'dan ailelere uyuşturucu uyarısı

Yeşilaydan 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, uyuşturucu kullanımının tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu bağımlılığıyla topyekun mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Öztürk, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek, farkındalığı artırmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Yeşilay olarak bu kapsamda ulusal ve uluslararası kongrelerle bilim ve sağlık otoritelerini bir araya getirdiklerini aktaran Öztürk, yıllardır sürdürdükleri basılı yayınlarıyla toplumu bilgilendirdiklerini, eğitim programlarıyla 7'den 77'ye herkese ulaştıklarını, burslarla bağımlılık alanında akademik çalışmaları desteklediklerini anlattı.

Öztürk, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde bilgilendirici ve önleyici çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirilmesine vesile olduklarını kaydetti.

Uyuşturucu madde kullanmaya başlama riski açısından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğuna dikkati çeken Öztürk, ailelere çocuklarıyla daha yakın olmaları için çağrıda bulunarak, "Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla yakından ilgilensinler, onlarla iletişim kursunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar ve tedavi olması gereken durumlarda çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta gibi baksınlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, yapılan araştırmalara göre uyuşturucu madde kullanımının başlıca sebeplerinin eğitim seviyesi ve sorunlu aile yapısı olduğunu belirtti.

Öğrencilere, madde kullanmaya başlamadan önce ulaşma hedefiyle uyguladıkları Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim programlarını hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle yürüttüklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 milyon çocuğa ve 3 milyon yetişkine ulaştığımız modelimiz dünyaya örnek oldu ve farklı dillere çevirileri yapılarak 10 ülkede hayata geçirildi. Birbirini tamamlayıcı niteliği bulunan Okulda Bağımlılığa Müdahale ve Yaşam Becerileri Eğitim Programlarımız ile de çocuk ve gençlere ulaşıyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile 81 il ve Kıbrıs olmak üzere; toplam 105 merkezde bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek veriyoruz. Uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı merkezlerimiz bağımlı bireylere, maddeyi bırakma ve yüz yüze danışmanlık, grup terapileri, sosyal destek hizmetleri veriyor. Ayrıca, dileyenler 115 YEDAM danışma hattımızı kullanarak, telefonun ucundaki uzman psikologlarımızdan hizmet alabiliyor."

Uyuşturucunun, kullanan kişide fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda ciddi yıkımlar meydana getirdiğine, özellikle son zamanlarda yaygınlaşan sentetik uyuşturucuların ilk kullanımda bile ölümlere yol açabildiğine dikkati çeken Öztürk, "Uyuşturucu bağımlılığı sadece kullananı değil, ailesini ve çevresini de son derece olumsuz yönde etkileyen bir hastalık. Uyuşturucu kullanım oranlarının artış sebepleri ve bununla mücadele için yapılacaklar, hepimizin ortak meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında "No More Lies" ismiyle bilinen sokak sanatçısı ile iş birliği yapıyor.

Çalışmada sanatçı, Üsküdar'da sokak duvarını resimle süsleyerek, "Hiçbir madde beni sağlığım kadar mutlu edemez" yazılı sloganla bağımlılık konusuna dikkati çekmeyi hedefliyor.

Gençler arasında bağımlılık sorununa çözüm üretmek için önleyici çalışmalara imza atan Yeşilay, bu proje ile gençlere bağımlılıktan uzak yaşam çağrısı yapan "Bağımsız Gençlik" kampanya manifestosuna da atıfta bulunuyor.

#yeşilay #uyuşturucu #Aile #çocuk
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