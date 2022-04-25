Yeşilay, BM toplantısında bildiri okuyan tek STK oldu

Toplantıda hem yazılı hem de sözlü bildiri sunan Yeşilay, kendi kategorisinde önleme çalışmalarıyla ilgili sözlü bildiri okuyan tek sivil toplum kuruluşu oldu. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve Uyuşturucuya Karşı Avrupa Örgütü (EURAD) ile birlikte “Avrupa ve Asya Bölgelerinde Metamfetamin Kullanım Yaygınlığının Artması” başlıklı bir oturum da düzenledi. Toplantılarda, 20 Ülke Yeşilay’ı ile birlikte Türkiye Yeşilay’ının öncülüğünde 10 yan etkinlik düzenleyen kurum, etkinliklerde ortak sponsor ve konuşmacı olarak yer aldı.

Yeşilay’ın küresel vizyonla, bilimsel kanıtlara dayalı önleyici ve rehabilite edici bir yol izlediğinin vurgulandığı sözlü bildiride şu ifadeler yer aldı:



“Sosyal etkileri uzun süren, her bireyi ve toplumu olumsuz yönde etkileyen COVID-19 salgını, birçok kişi için ekonomik sıkıntılar yaratırken ruh sağlığına da olumsuz sonuçları oldu. Bu durum küresel ölçekte madde kullanımını artırdı ve madde kullanımı özellikle de gençler için yaygın bir sorun haline geldi. Bu noktada gençlerin sağlığını korumak için bizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Uluslararası karar alma organlarında, uyuşturucu kullanımının ortaya çıkardığı tehditleri tartışmalıyız. Bu tür maddeler genellikle gizli laboratuvarlarda üretildiği için tespit edilmesi zor olan çeşitli rotalardan geçirildiği için özellikle endişe veriyor. Uyuşturucuyla mücadelede uluslararası kuruluşlar da dâhil olmak üzere tüm paydaşların bütüncül bir bakış açısıyla, koordineli çabalarına ihtiyaç duyuluyor. Yeşilay olarak, bu konuda her zaman iş birliği yapmaya hazırız.”

Pandemi döneminde madde kullanımı arttı

Yeşilay’ın, UNODC ve EURAD ile birlikte “Avrupa ve Asya Bölgelerinde Metamfetamin Kullanım Yaygınlığının Artması” başlıklı oturumun açılış ve kapanış konuşmalarını Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün yaparken; Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Danışmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel; UNODC Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şefi Giovanna Campello; EURAD’dan Stig Erik Sorheim konuşmacılar arasında yer aldı.

Uyuşturucu madde kullanımı konusunda gençlerin ve çocukların hedef grupta olduğuna dikkat çeken Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün şunları ifade etti:

“Bu riskleri önlememiz gerekiyor ve bunun için de uluslararası düzeyde yasal düzenlemeler devrede olmalı. Uyuşturucu madde kullanımının bazı ülkelerde normalleştirildiğini görüyoruz. Bazı maddelerin zararlı olmadığı söyleniyor ve bunun da kullanımı etkileme riski bulunuyor. Özellikle de daha özgürlükçü bir yaklaşım benimseyen ülkelerde pandemi döneminde madde kullanımının arttığını görüyoruz. Bu alanda mücadeleyi başarıyla sürdürmek için farklı sektörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının deneyimine, bilgisine ve uzmanlığına ihtiyacımız var. Ülke, bölge ve dünya ölçeğinde tüm paydaşların anlamlı katılımıyla önleme ve tedavi yöntemlerinde başarıyı yakalamak mümkün. Bu kapsamda Yeşilay ile UNODC’nin anlamlı iş birliğini çok önemsiyoruz.”

Madde kullanan topluluk aynı, kullanılan maddeler değişiyor

Türkiye’deki metamfetamin kullanımından ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışmalarından bahseden Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Danışmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel şunları aktardı:

“Yeşilay olarak, Türkiye’nin her bölgesinde YEDAM’lar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının da içinde bulunduğu beş bağımlılık türü için önleme ve rehabilitasyon çalışmalarımızla ücretsiz hizmet veriyoruz. Türkiye’de halk arasında kristal, met gibi isimlerle de bilinen ve kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan metamfetamin isimli uyuşturucu madde kullanımıyla YEDAM’larda da karşılaşıyoruz. Bu tür maddeler genellikle düşük eğitim düzeyine sahip ve düşük gelirli nüfus tarafından kullanılıyor. YEDAM’larda Türkiye’deki metamfetamin kullanımı hakkında edindiğimiz deneyimler, kullanıcı profilinin hemen hemen aynı olduğunu gösteriyor. Madde kullanan topluluk aynı kalıyor; ancak yıllar içinde kullandıkları maddeler değişiyor. Verilere baktığımızda metamfetamin kullanım yaşının ortalama 24 olduğunu görüyoruz. İlk madde kullanımından 7 yıl sonra metamfetamine geçiş olduğunu görüyoruz. Bu insanları eğer ilk 7 yıl içinde tespit edebilirsek, kullanım öncesi destek olma şansımız da artıyor. YEDAM olarak bu konuda ihtiyaç duyan herkese kapımız sonuna kadar açık, madde kullananlar ya da aileleri ücretsiz destek almak için merkezlerimize başvurabilir.”

Etkinlikte UNODC Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şefi Giovanna Campello, uyuşturucu kullanımdaki küresel durumu aktararak yapılması gereken önleme çalışmalarından bahsederken; Yeşilay’ın da üyesi olduğu Uyuşturucuya Karşı Avrupa Örgütü’nden (EURAD) katılım sağlayan Stig Erik Sorheim ise Avrupa’daki Metamfetamin kullanımını ve tedavi seçeneklerini anlattı.

Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede sanatsal çalışmalarla da dikkat çekiyor

Yeşilay’ın kamuoyunun ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek için düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda dereceye giren eserler CND kapsamında ziyaretçilerle buluşuyor. 65. CND Toplantısı boyunca çevrim içi olarak devam eden sergide, onlarca ülkeden karikatüristin farkındalık oluşturmak ve sanatın yaratıcı bakış açısıyla bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla çizdiği eserler yer alıyor.